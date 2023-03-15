Konut satışlarında büyük düşüş!
Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşerek 80 bin 31 oldu. Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düştü
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre ise yüzde 18,1 azaldı.
Konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli olarak belirlendi.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalış göstererek 17 bin 357 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak kayıtlara geçti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalışla 33 bin 560 oldu.