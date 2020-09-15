Konut satışları Ağustosta %54,2 arttı!

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 122,6 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.