Konut satış istatistikleri açıklandı: Yabancı payında büyük düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda 109 bin 548 oldu. Söz konusu ayda yabancılara 2 bin 801 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışıyla Antalya aldı. Bu ili 832 konut satışıyla İstanbul ve 263 konut satışıyla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 azalışla 22 bin 76 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 272 konutla İran, 204 konutla Irak ve 146 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

- İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalışla 136 bin 63 olarak belirlendi.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3 bin 633'ü, ocak-temmuz dönemindeki söz konusu satışların da 43 bin 132'si ilk el satış olarak kaydedildi.

Diğer konut satışları temmuzda arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 95 bin 15'e çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 539 bin 264 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 31 bin 641 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 202 bin 799 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artış göstererek 77 bin 907'ye çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalışla 472 bin 528 olarak kayıtlara geçti.