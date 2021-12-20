Konut fiyatları Haziran 2022'de düşecek mi?

Konut kira ve satış ücretleri son iki yılda tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştı. Pandemiyle birlikte yaşanan tedarik sıkıntısı ve üretimin durması artan talebi karşılayamadı. Artan talep yetersiz konut üretimi ise mevcut rakamların ani yükselmesine neden oldu.

“Gayrimenkul Büyük Buluşmaları RE360” konferansında konuşan Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Budakoğlu, yabancıya satışın 2021 yılını 57 bin konut ile kapatacağını, 2022’de bu rakamın 90 binlere yükselerek sektöre can suyu olmasını beklediklerini ifade etti.

HAZİRAN 2022’DEN İTİBAREN FİYATLARDA DENGELEME ÖNGÖRÜLÜYOR

Budakoğlu, “Pandemi öncesinde de inşaat maliyetlerinde artış söz konusuydu, ancak talepteki yatay seyir sebebiyle bir türlü fiyatlara yansıtılamamıştı. Pandemi ile birlikte artan talepler, üründeki azalma ve bununla beraber 2020’in Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında uygulanan düşük kredili faiz oranı konuta olan talepleri artırdı. İlk el konutun toplam konut içerisindeki payı yüzde 45-50’ler seviyesindeyken, bu oran yüzde 20’lere kadar düşünce doğal olarak fiyatlarda da bir yükselme yönünde hareket etti, maliyet baskısı da keza orada oluştu. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında alınan yapı ruhsatlarına baktığımızda ve Kasım ayında açıklanan TUİK verilerine göre, artık yeni inşaatlar da yüzde 30 seviyesinde devreye girmeye başladı. Buna göre gayrimenkul sektöründe Haziran 2022’den itibaren fiyatlarda dengeleme olur diye düşünüyorum.” dedi.

YABANCILARA 2022’DE SATIŞ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

Yabancı vatandaşlara yapılan satışın 2021 yılında 57 bin konuta ulaşacağı öngörülürken 2022’de bu rakamın 90 binlere yükselmesi bekleniyor. Bu dönemin ise inşaat sektöründeki fiyatları dengeleme noktasına getirmesi hedefleniyor.

YAZLIK KONUTLAR, 2023’TE DEĞER KAYBINA UĞRAYABİLİR

Pandemi ile birlikte son iki yılda özellikle sahil kesimlerdeki yazlık konutlardaki değer artışı Bodrum ve sahillerdeki emlak fiyatlarını önemli ölçüde yüksellti. Ancak artık yüz yüze eğitimle birlikte dönüşler başlarken, yazlıklar da yeniden ikincil konut niteliğine dönüş yaptı. Bu sebeple fiyatların 2023 yılından itibaren düşmesi bekleniyor.