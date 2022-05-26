Dün akşam Moon Life Dergisi’nin düzenlediği "Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri", 10. kez sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen törene ünlü isimler akın etti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; konuşmama kararı alan Mehmet Ali Erbil ağzını bantladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erbil'in yaptığı sivri çıkışlar nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Daha önce sunucu Melike Öcalan'a yönelttiği, "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." sözleriyle tepki toplayan Mehmet Ali Erbil'in yerine konuşan arkadaşı "Artık konuşmuyor. Her konuştuğu olay oluyor, o yüzden konuşma yasağı uyguladı." ifadelerini kullandı.