Konuğu Müge Anlı'yı çıldırttı: Kocan başkalarının koynunda gezerken!
Bir ekran klasiği olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında sinirler gerildi. Programa bağlanan seyircisiyle gerginlik yaşayan Anlı, "Bu kadar çeneyi kocan milletin koynunda gezerken çalsaydın" dedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir dolandırıcılık vakası işlendi.
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Dolandırıcı olduğu iddia edilen Mustafa İnce'nin dosyası açıldıkça ihbarların ardı arkası kesilmedi.
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İnce'nin, Tuba isimli kadını evlilik vaadiyle kandırdığı ve onlarca kişi de dolandırdığı iddia edildi.
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Yayına bağlanan Mustafa İnce'nin eşi Melek İnce'nin sürekli bağırarak konuşması Müge Anlı'yı çıldırttı.
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