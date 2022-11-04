Kontrolden çıkan Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü
Çin'in Tiangong uzay üssünden 31 Ekim'de fırlatılan ve Çin'in uzay istasyonuna "Mengtian" adlı bilim modülünü yerleştiren 23 tonluk Long March 5B roketi, kontrolsüz şekilde Pasifik Okyanusu'na düştü.
Çin'in Tiangong uzay üssünden 31 Ekim'de fırlatılan ve Çin'in uzay istasyonuna "Mengtian" adlı bilim modülünü yerleştiren 23 tonluk Long March 5B roketi, uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşüşe geçmişti.
23 ton ağırlığında ve 10 katlı bina yüksekliğindeki Long March 5B roketi, kontrolsüz şekilde Pasifik Okyanusu'na düştü.
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