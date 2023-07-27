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Konteynerlerden yıl sonuna kadar vergi alınmayacak

Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.

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