Konteynerlerden yıl sonuna kadar vergi alınmayacak

İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.