Koncuk: “Kamuda, bir yol ayrımına gelinmiştir”

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “7 milyon emekli, dul ve yetim için, İntibak Yasa teklifimizi, emekli olamayan, yardıma muhtaç 1,5 milyon BAĞ-KUR tescil mağduru kanun teklifimizi reddeden, Erdoğan’dan en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam! İşte tüm emekli ve çalışanların en büyük düşmanı bu keyfi zam anlayışıdır!” dedi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Koncuk, şunları söyledi:

“21 yıl sonunda görülmüştür ki, AKP’nin akılcı, ülke gerçeklerine uygun kamu zam politikası, çalışma hayatının kaostan çıkışı için, bırakın köklü çözümü, bir kaygısı bile yoktur. Ne zaman ki, bir seçim yaklaşır, AKP kaybetme endişesi ile günlük adımlar atar! Hepsi bu!

AKP 21 yıldır emekliyi yük görmüş, çalışanları ise, hiçbir hakkı olmayan taşeron, muadili çalışanların hakkından uzak sözleşmeli vb. istihdam modelleri ile, düşük maaş ve çifte standart hukuk normlarıyla tasnif ederek, kamuda köle, ağa sistemi oluşturmaya çalışmıştır.”

Koncuk, “İnsanlık dışı bir anlayışla, kendi insanları arasına, farklı hukuki normları hukuk olarak sokarak (!), adeta fitne sokan, çalışma barışını ortadan kaldıran, AKP’nin bile, isteye yarattığı, bu kaos sistemi, artık miadını doldurmuştur. Kamuda, artık bir yol ayrımına gelinmiştir.” diyerek açıklamasını tamamladı.