Komşuların gürültü kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı!

Gültepe Mahallesi Lale Sokak'taki bir apartmanda A.S. ile komşusu R.Y. ve oğlu O.Y. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Apartman önünde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. ile R.Y. birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kavgaya karışan O.Y. gözaltına alındı.