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Komşular sahra hastanesi kuruyor!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında Rusya ve Azerbaycan afet bölgesinde sahra hastanesi kuracak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışması yapmak için komşu ülkelerden yardım gecikmedi.

Azerbaycan, depremlerden zarar görenler için teçhizatlı sahra hastanesi, battaniye, ısıtıcı ve çeşitli malzemeler gönderdi.

Deprem bölgelerinden birinde kurulacak hastanede Azerbaycanlı doktorlar görev yapacak.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

İsrail'de sahra hastanesi kurma talebini Türkiye'ye iletti.

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