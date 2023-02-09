Yunan bakan Stilyanidis: Türk Halkıyla dayanışma için burdayım

Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için Türkiye'ye iki uçakla insani yardım malzemesi gönderdi.

Battaniye, yatak, barınma ve mobil muayenehane amaçlı çadırları taşıyan uçaklar, Adana Havalimanı'na indi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da uçaklardan biriyle Türkiye'ye geldi.

Yunan heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Bakan Stilyanidis burada yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve hükümetinin zor günler yaşayan Türk halkına acilen yardım gönderme kararı aldığını söyledi.

Türkiye'ye ekibiyle geldiğini belirten Stilyanidis, şöyle devam etti:

"Türk halkıyla dayanışma göstermek için ekibimle buradayım. Türk halkının acısını dindirmek amacıyla sivil koruma için çok sayıda hasta malzemesi ve tıbbi ekipmanla buradayız. Bu zor zamanda bizi burada ağırlayan Türk hükümetine ve buradaki elçiye teşekkür ederim. Türk halkı için gerekli olan bu dayanışmayı göstermek için Avrupa Birliğinin (AB) Türk halkının yanında olduğuna yürekten inanıyorum çünkü şu anda bu bölgede büyüklüğü 7'yi aşan, tahmin edilemeyecek kadar yıkıcı deprem nedeniyle gerçekten büyük bir baskı altında olan Türk halkına karşı insani duygularımızı göstermek zorundayız."

Yardım kapsamında 5'inci ve son uçağın ise yarın kentte olması bekleniyor. İnsani yardım malzemeleri 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadırdan oluşuyor.

Ayrıca Yunanistan'dan biri 6 Şubat'ta, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki arama kurtarma ekibi gönderilmişti.