Komisyon, Başarır ve Türkkan için süreci başlattı!

Hazırlık Komisyonu AK Parti'den Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP'den Alpay Antmen ve HDP'den Abdullah Koç oluşacak. Hazırlık Komisyonu, isimleri belirlenen üyelere tebligat yapıldıktan sonra toplanacak. HDP'li ve CHP'li üyelerin, Hazırlık Komisyonu toplantısına katılması beklenmezken; Başarır ve Türkkan istedikleri takdirde şahısları adına savunma yapılamamasını da talep edebilir.

Muhalefet katılmadı

Karma Komisyon, Başarır ve Türkkan hakkında hazırlanan 'dokunulmazlığın kaldırılması' fezlekelerini görüştü. 52 üyeden oluşan Karma Komisyona CHP ve İYİ Parti ve HDP'li üyeler katılmadı. CHP ve İYİ Parti, karma komisyon toplantısına katılmayacaklarını önceden duyurmuştu. Komisyonun HDP'li üyeleri de CHP ve İYİ Parti'li üyeleriyle birlikte hareket etti. Daha önce HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için komisyonda 'evet' yönünde oy kullanan CHP, Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Genel Kurul'da kurulda yapılan oylamada 'hayır' oyu kullanmıştı.

Genel Kurul karar verecek

Komisyonunun önünde Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerini görüşmek için en fazla bir ay süre var. İnceleme sonucu hazırlanacak rapor Karma Komisyona gönderilecek. Komisyondan dokunulmazlıklar kaldırılmasa yönünde karar çıkarsa, son söz Genel Kurul'da olacak. Genel Kurul'da yapılacak oylamada, Başarır ve Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi basit çoğunluk (301 vekil) yeterli.