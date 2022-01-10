Komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu
Gelen son dakika haberine göre Full House dizisiyle tanınan 65 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu.
Televizyon yıldızı Bob Saget, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu.
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Otel güvenliğinden gelen çağrılara yanıt olarak Ritz-Carlton Hotel'e giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.
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Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE KONSER VERMİŞTİ
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