Komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi yeni görüntüler geldi
Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, mağaralara düzenlenen operasyonlardan görüntü paylaşıldı.
Pençe Operasyonlarıyla teröristlerin inleri yerle bir ediliyor— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 1, 2021
🔹Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan MSB, "Irak'ta teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" mesajıyla operasyonların başarıyla devam ettiğini vurguladı. pic.twitter.com/4Slc006MMs
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