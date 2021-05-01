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Komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi yeni görüntüler geldi

Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, mağaralara düzenlenen operasyonlardan görüntü paylaşıldı.

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