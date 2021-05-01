Komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi yeni görüntüler geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, mağaralara düzenlenen operasyonlardan görüntü paylaşıldı.

Pençe Operasyonlarıyla teröristlerin inleri yerle bir ediliyor



🔹Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan MSB, "Irak'ta teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" mesajıyla operasyonların başarıyla devam ettiğini vurguladı. pic.twitter.com/4Slc006MMs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 1, 2021