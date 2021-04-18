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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

HAVELSAN tarafından, meskun mahal operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen Keskin Nişancı Simülatörü, ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda kullanılacak.

Türk savunma sanayii bünyesinde yazılım tabanlı çözümler sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin eğitim ihtiyacını karşılayan teknolojik ürünler geliştiriyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki birçok platform için simülatörler üretip kullanıma sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Keskin Nişancı Simülatörü'ne imza attı.

Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

Atış teknikleri gerçek ekipman ile uygulanıyor

Simülatör, keskin nişancı eğitimine yeni başlayan personelin, gerçek mühimmat kullanmadan, nişan alma, mesafe tayini, dürbün ayarlama ve atış tekniklerini bir eğitim ortamında gerçek ekipman ile uygulamasına imkan veriyor.

HAVELSAN, meskun mahal operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için kısa sürede Keskin Nişancı Simülatörü'nü geliştirdi. Simülatör, geçen sürede güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşlerle daha da etkinleştirildi. Simülatör ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda kullanılacak.

Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

Gerçek silah ve ekipmanla farklı senaryolar

Gerçek bir balistik model uygulayarak eğitimde kullanılabilecek bir ürün üzerinde çalışan HAVELSAN, simülasyondaki senaryoları iyileştirdi ve kullanıcının istediği senaryoları sisteme entegre etti.

Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri halihazırda 500-600 metrelik mesafelerde yapılabiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise güvenliği alınmış çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5 kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor.

Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

Keskin Nişancı Simülatörü bu ihtiyacı bertaraf ederek, gerçek silah ve ekipmanla istenilen çevresel faktörler ve senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak veriyor.

Simülatörü kullanan kişi günün farklı saatleri, farklı rakımlar, farklı hava koşullarında temel eğitimini kapalı bir alanda etkin şekilde alabiliyor.

Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

Sınırlı sayıda üreticiden zor temin ediliyor

Dünyada çok fazla keskin nişancı eğitim simülatörü bulunmuyor. HAVELSAN'ın çözümü, bilinen ürünlerden gerçek ekipman ve gerçek balistik model kullanımı dolayısıyla ayrışıyor. Gerçek ekipman kullanımı sayesinde eğitimin hassasiyeti ve deneyimin gerçeklik düzeyi üst seviyeye çıkıyor.

Bu tür sistemler sınırlı sayıda üreticiden oldukça zor şekilde temin ediliyor. Temin edilen ürünler ise ihtiyaca cevap vermekten uzak nitelikte bulunuyor.

Simülatör, gerçekçi 3B görüntüler, özel dürbün seçeneği gibi teknik özellikler taşıyor. Senaryo üretme ve kaydetme, bilgisayar kontrollü güç oluşturulması kabiliyetlerine sahip simülatör, istenilen tüm mesafelerde eğitim uygulama imkanı sunuyor.

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