Koltuğu sallanan Ünal Karaman küllerinden doğdu

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek son 5 maçında 13 puan toplayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman farkını göstermeye başladı.

İlhan Palut'un vedasının ardından 21. haftadan itibaren sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Ünal Karaman ilk 4 maçında hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaybeden Karaman yönetimindeki Göztepe, sadece Yeni Malatyaspor'la berabere kalabildi. Geldiği ilk haftalarda başarısız sonuçlara imza atan deneyimli teknik adam eleştirilere maruz kalsa da takımı toplamayı başardı.

Oyuncuları ve camiayı yakından tanımaya başlayan Ünal Karaman, 25. haftada iç sahada oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ateşi yaktı. O müsabakadan 2-1 galip ayrılan İzmir ekibi, ertesi hafta Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi, daha sonra Gürsel Aksel'de Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, BB Erzurumspor galibiyetiyle iyice rahatladı.

Göztepe, Ünal Karaman'la çıktığı 9 maçta 12 gol atarken, ağlarında 11 gol gördü. Kadro istikrarını da yakalayan Ünal Karaman, hem camiaya hem de taraftara gelecek adına umut vermeyi başardı.

"TAKIMDAKİ ARKADAŞLIK BAŞARIYI GETİRİYOR"

Disiplinli yapısıyla tanınan 54 yaşındaki teknik adam, alınan başarılı sonuçların kendilerini yavaşlatmayacağını ve asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi.

Ciddiyetle bu sezonun kalan maçlarına hazırlanacaklarını ifade eden Karaman, "Puan durumunda rahat gözüksek de daha fazla çalışacağız. Eksik gördüğümüz yönlerimizi geliştireceğiz. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takımdaki arkadaşlık başarıyı getiriyor. Her karşılaşma bizim adımıza çok önemli" yorumunu yaptı.