Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na ilginç öneri!

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" çağrıları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tartışmaya açtı.

CHP tabanından gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı değiştirerek kendisine yakın isimleri göreve getirmiş ve yeniden genel başkan olmanın yolunu açmıştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun tavrını sert şekilde eleştiren Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'na bir makam arabası ve CHP Genel Merkezi'nde bir oda verilerek bütün şahsi masraflarının parti tarafından karşılanması karşılığında istifa etmesini önerdi.

Kılıçdaroğlu'na "Onursal Genel Başkanlık" gibi kağıt üzerinde bir unvan verilerek harcamalarının yasal kılıfa uydurulmasının mümkün olabileceğini belirten Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine rağmen hala genel başkan olmasına anlam veremediğini belirtti.