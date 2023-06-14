Kolombiyalı yıldız futbolcu Galatasaray'a önerildi!

Sezonun bitmesinin ardından santrfor rotasyonunda oyuncu kalmayan ve kampa kadar en az 1 forvet takviyesinde bulunmak isteyen Galatasaray'a, Atalanta forması giyen Duvan Zapata önerildi.

Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi, Bafetimbi Gomis'in ayrılması, Mostafa Mohamed'in durumunun belirsiz olmasının ardından Galatasaray, Icardi takımda kalsa dahi 1 tane kendini ispat etmiş ve tecrübeli, 1 tane de genç forvet transferi gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda Duvan Zapata önerisini dikkate aldı.

Transferde maddi koşullar önemli rol oynayacak

Galatasaray, Zapata'nın maddi koşullarını ve kulübün bonservis isteğini göz önünde bulunduracak. Scoutların raporu, Okan Buruk'un izlemesi ve kararı sonrası Duvan Zapata ile ilgili hızlıca bir karar verilecek.

32 yaşındaki Zapata, Atalanta'da formasıyla bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fizik gücü ve yüksek toplardaki hava hakimiyeti ile dikkat çeken deneyimli golcü kariyerinde daha önce Napoli, Sampdoria gibi takımlarda da forma giydi.