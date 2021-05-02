Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

Protestoculardan bazılarının polise taş ve hava fişek fırlatması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis en az 5 kişi hayatını kaybederken, 209'u polis 105'i sivil 314 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı.

Cali'deki 9 cinayet soruşturuluyor

Öte yandan, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü ülkenin 3. büyük kenti Cali'de 3 günde 9 cinayetin işlenmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Cinayetlerin şehirdeki protestolarla ilgili olup olmadığı soruşturma tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kongre'ye sundukları vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini ancak çeşitli düzenlemeler içeren yeni bir metin hazırlayacaklarını belirtmişti.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıklamıştı.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başlarda sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.