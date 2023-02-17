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Kolombiya ve Venezuela liderleri görüştü

Venezuela ile Kolombiya liderleri, 4 yıl önce askıya alınan ticaret anlaşmasını yeniden görüşmek üzere bir araya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iki ülke sınırında bir araya geldi.

İki lider siyasi nedenlerle 4 yıl önce askıya alınan ticaret anlaşması yeniden canlandırmak amacıyla görüşme gerçekleştirdi.

Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü'nde görüşen liderler, ikili ticareti daha da artırma konusunda mutabık kaldılar.

Kolombiya tarafından yapılan açıklamada, iki ülke ticaretinin bu yıl 1,8 milyar dolara ulaştırılması için Venezuela ile ikili antlaşma imzalandığını bildirdi.

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