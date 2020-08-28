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Kolay ihracat platformu kuruldu

Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformu tanıtım toplantısında konuştu.

Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun devreye alınacağını duyurdu.

Kolay İhracat Platformu sayesinde ihracatçıların yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacağını belirten Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." dedi.

"HER FİRMANIN KİMLİĞİ OLACAK"

Pekcan daha önce yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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