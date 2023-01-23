Kolajen eksikliği nedir, neden olur? Kolajen eksikliğinin belirtileri ve tedavisi

Vücutta bulunan ve bir tür protein olan kolajen, genç kalmak için önemli bir yere sahip. Bağ dokusundan saçlara, tırnaklardan eklemlere ve kemiklere kadar vücudun pek çok farklı noktasında bulunan kolajen cilt yapısının esnekliğini sağlayan temel yapı taşlarından. Bu yüzden kolajen eksikliği ile birlikte ciltte sarkma ve kırışıklıklar meydana gelir.