Kolajen eksikliği nedir, neden olur? Kolajen eksikliğinin belirtileri ve tedavisi
Vücudun elastik yapısını koruyan kolajen, özellikle ilerleyen yaşlarda daha sıkı ve genç bir cilt görünümü için gereklidir. Kolajen eksikliği, kolajen eksikliğinin belirtileri ve kolajenin faydaları hakkında bir haber derledik.
Vücutta bulunan ve bir tür protein olan kolajen, genç kalmak için önemli bir yere sahip. Bağ dokusundan saçlara, tırnaklardan eklemlere ve kemiklere kadar vücudun pek çok farklı noktasında bulunan kolajen cilt yapısının esnekliğini sağlayan temel yapı taşlarından. Bu yüzden kolajen eksikliği ile birlikte ciltte sarkma ve kırışıklıklar meydana gelir.
Kolajen Eksikliği Neden Olur?
Kolajen eksikliğinin birçok farklı sebebi var. Bunlardan biri kişinin sağlıksız beslenmesi. Kolajen içeriği olan gıdaları tüketmemek, vücutta kolajen ismi verilen proteinin eksilmesine sebep olabilir.
Doğal beslenmeden uzak beslenme düzenleri de kolajen eksikliğinin sebepleri arasında yer alır.
Kolajen en fazla hayvansal gıdalarda, özellikle sakatatlarda bulunur. Bu gıdaların tüketiminden tamamen uzak duran kişilerde de kolajen eksikliği meydana gelir. Kolajen özellikle cilt bakımı için önemli bir yere sahip. Kolajen cildin elastik yapısını korur. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltteki bu elastik yapı zarar görür. Bu da kolajen miktarının azalmasından kaynaklanır.
Kolajen Eksikliği Belirtileri
Kolajen, vücut için oldukça faydalı bir protein türüdür ve eksikliği meydana geldiğinde vücut bunu bazı tepkimeler ile göstermektedir. İşte kolajen eksikliğinin 8 belirtisi: