Koku duyusunu geliştirmek için 5 yöntem!
Kovid 19'dan sonra daha çok duyulan bir sorun olan koku kaybını önlemek için 5 yöntem.
Kovid-19 virüsünün koku kaybına yol açtığı biliniyor. Kaybolan koku kaybını en aza indirmenin bazı yöntemleri mevcut. İşte koku alma duyusunu geliştirebileceğiniz 5 yöntem!
1) Farklı şeyler koklamak
Koku alma duyusu, ne kadar farklı kokular duyarsa o kadar gelişir.
Kokuyu net bir biçimde algılamak için aromatik kokuları yakından koklamak bir çözüm olabilir. Bunun için faydalanabileceğiniz besinler şunlar: Mango, zeytinyağı, kahve, çikolata, taze toplanmış otlar ve çay.
2) Uzun süre koklamak
Araştırmalar, biraz daha uzun süre koklamanın beyninizin bilgi işleme yeteneğini artırabileceğini ve bunun kokuları tanımaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca daha uzun süre kokladığınızda daha fazla koku molekülünü soluma eğiliminde olursunuz ve bu da kokuyu daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir.
3) Koku IQ’su oluşturmak
Herkes sadece çevresindeki nesneleri koklayarak "koku IQ'sunu" geliştirebilir. Almanya'daki Dresden Üniversitesi Koku ve Tat Kliniğinde yapılan araştırma, insanların "koku soğancığı"nı eğitimle geliştirebileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, ortalama koku alma duyusuna sahip kişilerin koku soğancıklarının boyutunu, günde iki kez, her biri yaklaşık 30 saniye süreyle dört aroma denemesiyle artırabileceklerini ekledi.