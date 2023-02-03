Koku duyusunu geliştirmek için 5 yöntem!

1) Farklı şeyler koklamak

Koku alma duyusu, ne kadar farklı kokular duyarsa o kadar gelişir.

Kokuyu net bir biçimde algılamak için aromatik kokuları yakından koklamak bir çözüm olabilir. Bunun için faydalanabileceğiniz besinler şunlar: Mango, zeytinyağı, kahve, çikolata, taze toplanmış otlar ve çay.