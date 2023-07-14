Köksal: “Ekonomik soykırım hızla devam edecek”

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yanlış politikaları sonucunda Türkiye'nin borç stokunun gittikçe arttığını, ekonominin gün geçtikçe kötüye gittiğini savundu.

Rasyonel ekonomi modeliyle göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paketinden de vergi artışları çıktığını dile getiren Köksal, akaryakıt ile içki ve sigaradaki ÖTV artışlarının "otomatiğe bağlandığını", şans oyunlarından kurumlar vergisine kadar birçok kalemde vergi artışına gidildiğini anlattı. Tüm bunlara ek olarak torba yasayla birlikte ek MTV çıkarıldığının altını çizen Köksal, "21 yıllık bir iktidarın vergileri bu kadar arttırması, onun şahlanışı değil iflasıdır. Geniş halk yığınlarının vergi yükü altında ezildiği bir ülke haline geldik." diye konuştu.

Memurlara yüzde 17,5'lik zam ve 8 bin 77 liralık seyyanen artış; emeklilere de yüzde 25'lik bir zammın reva görüldüğünü ifade eden Köksal, "Yurt dışından getirilen telefon harcının yüzde 229, emekli maaşının yüzde 25 zamlandığı bir ülkede görüyoruz ki yurt dışı telefon harcı kadar bile emekli maaşının değeri yok. Çarşı pazarda fiyatlar yüzde 100 artarken TÜİK'in açıkladığı yüzde 38'lik enflasyona biz nasıl inanalım?" dedi.

Köksal, iktidarın ekonomiyi düzeltmek için öncelikle gerçek enflasyonu açıklaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son 21 yılda işsizlik sorununun kronikleştiğini, yoksulluğun derinleştiğini, borçluluk oranlarının da hızla arttığını aktaran Köksal, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada en düşük emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar, asgari ücret açlık sınırının altında, dul ve yetim maaşları açlık sınırının yarısının da altında, en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının altında kalmış oldu. Emekli de asgari ücretli de memur da 'insan onuruna yaraşır bir maaşla yaşamak bizim hakkımız değil mi?' diye soruyor. Bu ülkede herkes AKP'den hakkını istiyor. Her şeye gelen zamlarla birlikte satın alma gücü, emekliye verilen yüzde 25 zamla 'sakın alma gücü'ne dönmüş durumda. Seçim kampanyasında bahsettikleri Türkiye Yüzyılı, herkesin yoksulluk, memurlar dışında da herkesin de açlık sınırının altında yaşadığı bir yüzyıl olmuş oldu."

Cevap arıyorum

TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Köksal, "Ek bütçenin yükü yine vatandaşa yüklenecek. Ek bütçe teklifi, ekonomik soykırımın tüm hızıyla devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Köksal, "bir tarikat şeyhinin vefatı dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından Adıyaman'a 15 dakikada bir uçak seferi düzenlendiğini" öne sürdü. Köksal, "Bunu gördükten sonra aklıma 6 Şubat'taki depremde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız geldi. THY, bir şeyhin cenazesine 15 dakikada bir uçak kaldıracak imkana sahipse depremde bölgeye gitmek isteyen kurtarma ekiplerinin ulaşımı neden aksadı? Bu soruya cevap verecek bir yetkili arıyorum." diye konuştu.