Koçer: "Ekonomik kalkınma gerçekleştiriliyor"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, 2022'de ihracatın geçen yıl yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyledi. Küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen kırılan rekorun hayırlı olmasını dileyen Koçer, ihracatın, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artışla 22 milyar 915 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Enerji ve ham madde ağırlıklı ithalatın yüzde 14,6 oranında artışla 33 milyar 295 milyon dolar olduğunu ifade eden Koçer, ham madde ve enerji ağırlıklı ithalatın, yeni yatırımlar, artan ihracat ve yeni enerji kaynaklarıyla gelecek yıllarda hızla aşağı çekilebileceğini belirtti.

Koçer, "Türkiye üretim ve ihracat gücü ile yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. 197 ülke ve bölgeye Türk lirası ile ihracat yapmamız, bu kalkınma hamlesini çok daha anlamlı hale getiriyor." dedi.

Yatırımlar sürüyor, istihdam artıyor

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın, tarihte ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığının altını çizen Koçer, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte devam eden ekonomik, siyasi ve sosyolojik buhranlara karşın Türkiye, hız kesmeden yatırımlarını sürdürerek istihdamda yeni alanlar yaratıyor. Pandeminin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıya rağmen istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen Türkiye, tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yüzde 48,6 oranla 31,5 milyona ulaşan istihdam ve 2022 üçüncü çeyreğinde elde edilen 3,9'luk büyüme yapılan yatırım, üretim ve ihracatın neticesi."

Koçer, pandeminin ekonomiye en büyük etkilerinden biri olan tedarik zincirindeki kopuşa rağmen Türkiye'nin, 9 çeyrek büyüme başarısı yakalayarak AR-GE ve inovasyona verdiği önemle teknoloji tabanlı sanayi ihracıyla dünyanın en büyük üretim merkezi olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

İhracatta parlayan yıldız Gaziantep

İhracatta Türkiye 6'ncısı olan Gaziantep'ten aralık ayında 903 milyon 746 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini anlatan Koçer, "Gaziantep; yıllık bazda 10 milyar 523 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoru, son 3 yılda gerçekleşen 350 yeni yatırım, son bir yılda 15,9 milyar lira tutarındaki toplu açılışla Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine en yüksek katkıyı sağlarken üretim çeşitliliği, artan istihdam ve ihracatı ile parlamayı sürdürüyor." diye konuştu.

Nejat Koçer, Türkiye'nin, mali disiplinden vazgeçmeden alınan ekonomik tedbir ve kararlarla üretime, istihdama, ihracata ve büyümeye devam ettiğini söyleyerek, "Bu süreç Türkiye'nin, yalnızca bölgemizin, Avrupa'nın değil tüm dünyanın en büyük üretim merkezi olduğunu açıkça ortaya koydu. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile başlayacak olan gelecek, Türkiye'nin olacak." değerlendirmesini yaptı.