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Kocasını terk edip damadına kaçtı! Müge Anlı'ya damgasını vurdu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yok artık dedirten bir olay yaşandı. Narin isimli genç kadın, annesinin ve eski kocasıyla kaçtığını, 3 çocuğunu da kendisinden aldıklarını iddia etti.

Atv'nin ekran klasiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Rıfat Bey, eşi Narin'in evi terk ettiğini ve kendisine günlerdir ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

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İddiaların ardında canlı yayına çıkan Narin ise bambaşka bir iddia ortaya atarak eski eşi ve annesinin birlikte kaçtığını söyledi. İddia sonrası canlı yayına bağlanan anne ve Narin arasında gerginlik yaşandı.

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Annesi ve eski eşinin o dönem yakınlaştıklarını iddia eden Narin Hanım, "Beni dilenmeye gönderip evde gizli gizli buluşuyordunuz. Çocuklar her şeyi anlattı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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Kızının iddialarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan anne, damadıyla kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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