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Kocasına kızdı, kendini bıçakladı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kocasıyla tartışmaya başlayan kadın, kendini karnından bıçakladı. Baygın şekilde hastaneye götürülen kadının kocası gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale'nin Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kocası H.E. (67) ile aralarında tartışma çıkan B.E. (56), elindeki bıçakla kendini karnından yaraladı. Kocanın ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri bıçakta ve binada inceleme yaparak parmak izi örnekleri aldı.
Yaralı B.E.’nin tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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