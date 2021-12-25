Kocaeli'de yüzlerce araç kaderine terk edildi
Kocaeli’de trafikten men edilen yüzlerce araç Yediemin Otoparkı'nda çürümeye terk edildi. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.
Trafikten men edilen ya da herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.
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Değeri milyonları bulan araçlar, sürücülerinin peşlerine düşmemesi sebebiyle Yediemin Otoparkı`nda adeta kaderleri terk edildi.
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Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, “Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor” dedi.
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“Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var”
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