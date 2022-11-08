Kocaeli'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler O.Z. ve M.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Z. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken M.T. serbest bırakıldı.
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