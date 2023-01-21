Kocaeli'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede 5 bin 200 konut yapılması planlanıyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programı, Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde gerçekleştirildi.

Çarşamba günü başlayan ve 5 bin 200 konutun hak sahibinin belirlendiği kura, bugün tamamlandı.

İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Dilovası ve Kandıra ilçelerinde inşa edilecek konutlara, 128 bin 326 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.