Kocaeli'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Kocaeli'de yapılacak 5 bin 200 konut için hak sahipleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede 5 bin 200 konut yapılması planlanıyor.
Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programı, Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde gerçekleştirildi.
Çarşamba günü başlayan ve 5 bin 200 konutun hak sahibinin belirlendiği kura, bugün tamamlandı.
İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Dilovası ve Kandıra ilçelerinde inşa edilecek konutlara, 128 bin 326 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
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