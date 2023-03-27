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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Onur B. idaresindeki 14 BK 005 plakalı otomobil, Burak Reis Caddesi'nde Selami Ö. yönetimindeki 41 ANT 385 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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