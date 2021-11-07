Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir araçta 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Nitro" ile araçta arama yapan ekipler, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Skunk Nedir?

Skunk son 3-4 yılda Türkiye’ye girmiş yeni bir esrar türüdür. Türkiye’de bugüne kadar satılan esrar türünden farklı bir türdür.

Genetiği değiştirilerek üretilen bir bitkidir. Genelde kullanıcılar arasında, üzerine farklı kimyasalların püskürtüldüğü gibi şehir efsaneleri dolaşmaktadır. Hibrit tohumdan elde edilir. Bağımlılık yapar ve zararları çok fazladır.

Skunk Maddesinin Etkileri

Bugüne kadar bilinen esrara kıyasen kullanıcıya verdiği etkisi çok çok daha yüksektir. Esrar kullanıcılarının skunk deneyimleri dinlendiğinde etkisinin hint kenevirinden elde edilen esrara göre çok daha yüksek olduğu söylenmektedir. Hatta zaman zaman kullandıkları skank sonrası bonzai , jamaika gibi bir etkiyi hafif de olsa yarattığını, genizlerinde bu tarz sentetik maddelerin tadını anımsatan bir tat bıraktığı söylenmektedir. Bu nedenle üzerine farklı kimyasalların püskürtüldüğü düşünülmektedir.

Esrara göre çok daha kısa sürede, çok daha yüksek bir bağımlılık yaratıyor. Bu nedenle bırakılması esrara göre çok daha zor

Yoksunluğunda terlemeler, uykusuzluk, iştahsızlık, sinir ve depresyon gibi birçok etki görülmektedir.

Şu an dünyanın %90’lık kesiminde “A sınıfı uyuşturucu” grubundadır.