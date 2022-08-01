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Kocaeli'de 58 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 58 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 58 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 58 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, ülkelerine gönderildi.

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