Kocabıyık çifti bahçesini sahipsiz köpeklere ve eşek "Kadife"ye açtı

Çatalkaya Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Birgül Zorbaz Kocabıyık, üniversite eğitiminin ardından yerleştiği Mordoğan'da eşi Bülent Kocabıyık ile turizm sektöründe faaliyet gösterdi.

Yıllarca işlettikleri otelin bahçesinde köpek ve kedilere bakan Kocabıyık, yaşamını eşi ile yardıma muhtaç hayvanların beslenmesi ve bakımına adadı.

Yaklaşık iki yıl önce emekli olan hayvansever çift, satın aldıkları "çiçekli ev"in bin metrekarelik bahçesini sokak hayvanlarına ayırdı.

İlk olarak doğada yaralı buldukları "Kadife" adındaki eşeğe bakmaya başlayan Kocabıyık çifti, daha sonra yine yardıma muhtaç 10 köpeği sahiplendi.

Çift, neredeyse zamanlarının tamamını "Kadife" ve köpeklerle geçiriyor.

"Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum"

Birgül Zorbaz Kocabıyık, AA muhabirine, hayatının en güzel yıllarını Mordoğan'da ilgilendiği sokak hayvanlarıyla geçirdiğini, onlardan hiçbir zaman kopamadığını söyledi.

Yeni aldığı evin bahçe duvarlarını çiçek resimleriyle boyadığı için ismini "çiçekli ev" koyduklarını anlatan Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Yardıma muhtaç 10 köpek ve eşek getirdim. Kadife ismini verdiğimiz eşek zor durumdaydı. Yıllarca işkence görmüş, burnunda derin yara izleri var. İnsanlardan çok korkar bir durumdaydı. Çok zayıftı. Önce veterinerlerin önerdiği gibi onu yıkadık ve tımarını yaptık. Eve taşınmadan ona deniz manzaralı bir kulübe yaptırdım. Kadife benim kızım gibi onu çok seviyorum. Bu hayvan zamanında çile çekmiş. Ben onu mutlu etmek istiyorum. Onu mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Belki zamanında çektiği acıları unutturabilirim. Burnundaki yara izlerini silemem ama kalbindeki acıyı belli bir nebze rahatlattıysam mutlu olduysa, ben de mutlu oluyorum."

Kocabıyık, eşi ile her sabah yöredeki köylere giderek sokakta yaşayan hayvanları da beslediklerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete çok üzüldüğünü anlatan Kocabıyık, "Bizim çok iyi kanunlarımız var. Avrupa'ya örnek olacak bir yasa çıkarıldı ama belediyeler uygulamıyor. Kısırlaştırma yapmıyorlar, dağlara taşlara köpek atıyorlar. Yeterince kısırlaştırılma olmadığı için sokakta popülasyon artıyor." diye konuştu.

Bülent Kocabıyık da bakıma muhtaç hayvanlarla ilgilendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Hayvanlara bakmak vicdanen mutlu ediyor. Onlar bu doğanın bir parçası ve olmak zorundalar." ifadelerini kullandı.