Koç Üniversitesi'nde öğrencilerin yurt isyanı

13 Eylül’de açıklanan yurt yerleştirme sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan burslu ve burssuz birçok öğrenci, derslerin başlamasına sadece 2 hafta kala yurtlara yerleşemeyeceklerini öğrendi.

Yaşanılan durumu pandemi sonrası kontenjan kısıtlamasına gitmek durumunda olmalarıyla açıklayan Koç Üniversitesi, mağduriyet yaşayan öğrencileri, yüksek kiralı evlere ya da bir dönem için 5.000 TL’den başlayan servis ücretlerine mahkum etti.

Mağdur öğrenciler ise şikayetlerini #KoçÜniÖğrencileriniYurtsuzBırakıyor ve #KoçÜnilininKalacakYeriYok gündemleri ile Twitter’dan ve İnstagram’dan dile getiriyor.