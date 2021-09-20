Koç Üniversitesi'nde öğrencilerin yurt isyanı
Koç Üniversitesi’nin 13 Eylül’de açıkladığı yurt yerleştirme sonuçları sonrası, burslu ve burssuz birçok öğrenci pandemi sonrası kontenjanların düşürülmesi gerekçe gösterilerek yurda yerleştirilmedi.
13 Eylül’de açıklanan yurt yerleştirme sonuçlarına göre barınma hakkı kazanan burslu ve burssuz birçok öğrenci, derslerin başlamasına sadece 2 hafta kala yurtlara yerleşemeyeceklerini öğrendi.
Yaşanılan durumu pandemi sonrası kontenjan kısıtlamasına gitmek durumunda olmalarıyla açıklayan Koç Üniversitesi, mağduriyet yaşayan öğrencileri, yüksek kiralı evlere ya da bir dönem için 5.000 TL’den başlayan servis ücretlerine mahkum etti.
Mağdur öğrenciler ise şikayetlerini #KoçÜniÖğrencileriniYurtsuzBırakıyor ve #KoçÜnilininKalacakYeriYok gündemleri ile Twitter’dan ve İnstagram’dan dile getiriyor.
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