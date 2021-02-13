Koç Üniversitesi öğretim üyesinin Boğaziçi mesajları tepki topladı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Sami Gülgöz'ün gönderdiği ve sosyal medyada dolaşıma sokulan e-mailinde, meselenin Boğaziçi olmadığı ifadeleri kullanılırken bir akademisyen gibi değil adeta militanca hareket ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan provokatif e-mailin yanı sıra Gülgöz'ün şahsi Twitter hesabından HDP'li vekillerin ve Kaftancıoğlu'nun olayları kışkırtan tweetlerine destek verdiği paylaşımları ise tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane eden Türkiye düşmanları tek çatı altında birleşmeye devam ediyor.







İlk olarak, öğrencilerin izinsiz gösterilerinde polisin 'aşağı in' sözünü 'aşağı bak' olarak çevirip günlerce algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Yol TV üzerinden başlattıkları bu algı operasyonlarını, haber yalan çıksa dahi sürdürmeye devam ettiler. Onlardan bir tanesi de, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Sami Gülgöz.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA GİREN MAİLLE GÜNDEME GELDİ

Gülgöz'ün sosyal medya paylaşımlarında, sürekli HDP'lilere ve Boğaziçi hakkında algı operasyonları yaparak, karışıklık çıkarmak isteyen, çıkar gruplarına açıkça destek veriyor. Akademisyenlikten ziyade provokatörce davranan Gülgöz, son olarak da meslektaşlarına gönderdiği iddia edilen ve sosyal medyada dolaşıma giren maille gündeme geldi.





Bir Twitter kullanıcısı Prof. Dr. Sami Gülgöz'ün üniversitedeki öğretim görevlilerine gönderdiği provokatif maili deşifre etti.

Değerli meslektaşlarım,

Boğaziçi'nde olanlar hakkında endişemizi dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Boğaziçi'ni ilgilendiren bir mesele değildir, bu aynı zamanda akademiye,akademik özgürlüğe -veya ona dair geriye ne kaldıysa- yapılmış bir saldırıdır. Bunun bir örneğini Türk bilim akademisine müdahale edildiğinde gördük. Bu yalnızca Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza ve profesörlere borçlu olduğumuz bir şey değildir, aynı zamanda prensiplerimizi savunmaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda sıkça kullanılan bir alıntıyla bizlere şunu hatırlatmak isterim:

Önce sosyalistler için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü sosyalist değildim.

Sonra Sendikacılar için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü sendikacı değildim.

sonra Yahudiler için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü Yahudi değildim.

Sonra benim için geldiler ve benim için sesini çıkaracak hiç kimse kalmamıştı.

"BU SADECE BOĞAZİÇİ'Nİ İLGİLENDİREN BİR MESELE DEĞİLDİR"

Gülgöz'ün, meslektaşlarına gönderdiği iddia edilen ve sosyal medyada da gündem olan mail'de "Bu sadece Boğaziçi'ni ilgilendiren bir mesele değildir" sözüyle niyetini açıkça ortaya koyuyor. Gezi kalkışmasında da, sahneye çıkanlar, Türkiye'de bir iç karışıklık çıkarmak isteyenler aynı argümana sığınmış ve 'Mesele yalnızca bir ağaç değil' sözleriyle ortaya çıkmıştı. Öğrenci görünümlü provokatörleri, LGBT üyelerini, ve birçok terör örgütünü sahneye çıkaranlar, şimdi de akademisyenleri hedef alıyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRÜ HDP'LİLERE DESTEK VERDİ

HDP'li kimi milletvekilleri de Boğaziçi Üniversitesi bahanesiyle gerçeği yansıtmayan içerikleri sosyal medyada yazmış, bununla da yetinmemiş sokaklara çıkmışlardı. Farklı üniversitelerden kimi öğretim üyeleri de HDP'lilerin paylaşımlarını sosyal medyada yaymak için paylaşmıştı.

"Boğaziçi Dayanışması" isimli Twitter hesabından paylaşımlar yapan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz'ün de HDP'li milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarını paylaşması dikkat çekti.

KAYA, KADIKÖY'DEKİ VANDALLIĞI DİRENİŞ OLARAK SUNDU

Prof. Dr. Gülgöz, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Kadıköy'deki izinsiz gösteri için yazdığı ve vandallığı direniş olarak sunan iletisini paylaştı. HDP'li Kaya, bu iletisinde, "Artık yalanlarınız, kutsalları istismarınız gençlere sökmüyor. Yüzlerce başörtülü kadın, dindar genç, binlerce -farklı ama eşit- arkadaşlarıyla Kadıköy sokaklarında direniyor. Ordu yığacak kadar korkmalarının sebebi bu. Gelecek budur gidecek de sizsiniz! Boğaziçi Susmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Gülgöz, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun şu sözlerini paylaşmıştı: "Öğrenciler rektörlüğü işgale kalkışmadı, onları dışarı çıkarmayan polisti..! Dün biz oradaydık, kimse gerçeği saptırmasın! Öğrenciler mahsur kaldı içerde, üniversiteye girmek isteyen öğrenciler içeri alınmadı, biz vekiller de giremedik. İçişleri Bakanı doğru konuşmuyor."

Kaynak: Sabah