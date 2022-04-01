Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki pay devir işlemlerini tamamladı

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "9 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanan UniCredit S.p.A.'nın sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası AŞ sermayesinin yüzde 18'ine denk gelen 1 milyar 520 milyon 469 bin 231 TL nominal değerli payın Koç Holding AŞ tarafından toplam 3 milyar 494 milyon 38 bin 293 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onaylar alınmış olup, pay devir işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Pay alım işleminin kapanışı ile birlikte Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası sermayesindeki doğrudan payının yüzde 9,02'den yüzde 27,02'ye, doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamının ise yüzde 62,49'a ulaştığı belirtilen açıklamada, "Pay devri ile birlikte Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aştığından, Koç Holding için Yapı ve Kredi Bankasındaki diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.