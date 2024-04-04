Koç Grubu'dan flaş Arçelik kararı! KAP'a bildirdi

Koç Grubu 'amiral gemilerinden' olan Arçelik ile ilgili tarihi bir karar imza attı. Globalleşme stratejisi gereği Türkiye dahil tüm coğrafyalarda kurumsal markasının artık Beko olduğunu açıkladı.

Kurumsal markasının artık Beko olduğunu açıklayan Arçelik A.Ş., bununla ilgili olarak da KAP'a bildirimde bulundu.

Bunun globalleşme stratejisi olduğu vurgusu yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında biraraya getirilmesi hedeflenmektedir.

YURT DIŞI KURUMSAL UNVANLAR DA DEĞİŞECEK

Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.

13 ÜLKEDE 45 ÜRETİM TESİSİ

Beko, dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunmaktadır (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin).

Beko sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. (Arçelik, Beko, Whirlpool**, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston**, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi**, Voltas Beko, Singer**, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar)."