Kobani soruşturmasında 46 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 06-08 Ekim Kobani Olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce Ankara Merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin 06-08 Ekim 2014 tarihinde başlatılan Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

91 şüpheli hakkında 6 suçtan işlem başlatıldı

Kimlik tespiti yapılmasının ardından MASAK Başkanlığı tarafından yapılan 91 şüpheli hakkında; 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.