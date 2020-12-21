Klip çekiminde alev aldı

'Tepki' lakaplı rap şarkıcısı Kerem Gülsoy, geçtiğimiz cuma günü yeni klip için kamera karşısına geçti.

25 Aralık'ta yayınlanacak olan "Sık" isimli şarkının klip çekimleri devam ederken patlama sahnesinde rapçi, alevlerin arasında kaldı.

Rapçi Tepki, klip çekiminde alevlerin arasında kaldı



🔹"Tepki" ismiyle tanın ünlü rapçi Kerem Gülsoy, klip çekiminde alevler içerisinde kaldı. Hastanedeki tedavisinin ardından açıklama yapan Gülsoy, “Müdahaleler yapıldı ve sete geri dönüp klibi bitirdik. Zorlu bir tecrübeydi.” pic.twitter.com/JY77ZUkZnE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 21, 2020

HAFİF YARALANDI

Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürürken, Gülsoy hafif yaraladı.

Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek klip çekimlerini tamamladı.

"ZORLU BİR TECRÜBEYDİ"

Başına gelen kazayı anlatan Gülsoy, "25 Aralık'ta bir single çalışmamız var, bunun için sette toplandık. Aslında bütün güvenlik önlemlerini aldık ama yürüdüğüm alanda bir merdiven vardı, sanırım derinlik içindeki hesap işini biraz bozduk. Patlama yaşadıktan sonra birden üstüme doğru alevler inmeye başladı ve montum tutuştu. Bununla birlikte kafamın üst bölümünde yine aynı yanıcı madde sıvı ve ateşle beraber bir anda alev aldı. Tabi anlık refleks ile bir anda koşturarak oradan uzaklaştıktan sonra ilk müdahaleler yapıldı ve bir şekilde sete geri dönüp klibi bitirdik. Zorlu bir tecrübeydi.” dedi.