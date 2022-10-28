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Kleopatra Plajı'nda sahibiyle denize giren eşek boğuldu!

Alanya'da sahibinin serinlemek için denize götürdüğü eşek boğularak öldü.

Mehmet D. adlı vatandaş, Kleopatra Plajı'na birlikte geldiği eşeğiyle serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan eşeği Mehmet D. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardı.

Hayvana suni teneffüs yapan Mehmet D'nin bütün çabalarına karşın, eşeği kurtarılamadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D'yi turistler sakinleştirmeye çalıştı.

Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere plajdan aldı.

 

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