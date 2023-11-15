KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi. KKTC Trabzon Konsolosluğunca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve beraberindeki heyet tarafından anıta çelenk bırakıldı. Burada saygı duruşunda bulunan heyet İstiklal Marşı okudu.