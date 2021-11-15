KKTC'nin kuruluşunun 38. yılı
KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya ilan edildi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde tarihi kareler! Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşuna giden yolda bir yandan tüm diplomatik kanalları zorlarken diğer yandan diplomasi yanıtsız kaldığında Kıbrıs Türkü'nün varlığını güvence altına almak için Barış Harekatı ile sahada varlık gösterdi. Türkiye'nin garantörlüğü, KKTC'nin kuruluş sürecine olumlu yansıyan en önemli unsurlardan biri oldu.
KIBRIS CUMHURİYETİ'NDEN KKTC'YE
Kıbrıs'ta Ada'nın iki halkı arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalara göre 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.
Ancak Kıbrıslı Rumların silahlı gruplar dahil birçok yolla Kıbrıslı Türklere karşı saldırıları ve uyguladıkları ambargolar, 1963-1974 yıllarında artarak devam etti.
TÜRK KÖYLERİNE SALDIRILAR
Bu süreçte 1967'de Yunanistan'da yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi, Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırılar düzenledi.
YUNANİSTAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Türkiye, anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönünde ihtarda bulununca Yunanistan, Ada'dan kuvvetlerini Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde çekmek zorunda kaldı.