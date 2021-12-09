KKTC'de Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaş yakalandı

Polis kaynaklarına göre, Gazimağusa bölgesinde Zafer Anıtı'nın yer aldığı çemberde Yunanistan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

KKTC'ye turist olarak gelen ve erkek olduğu bildirilen GKRY vatandaşı, Gazimağusa'da arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

44 yaşındaki Rum, vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla kaçmaya çalıştı.

Polis, provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum'u yakaladı.

GKRY vatandaşının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulandığı bildirildi.