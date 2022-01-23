KKTC Türk hentbolcunun geçişini engelleyen Rum yönetimini kınadı

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Rum tarafında bulunan Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından oyuncunun KKTC'ye getirilmesine izin verilmedi.

Açaıklamada, Türkiye Hentbol Milli Takım yetkilileri ile oyuncunun isteğine rağmen Türk oyuncunun KKTC'ye güvenli bir şekilde getirilmesine müsaade etmeyen GKRY’nin kararının siyasi olduğu vurgulandı.

"İnsanlık dışı bu kararın mutlaka birtakım neticeleri olması kaçınılmazdır"

Türk hentbol oyuncusu Alper Arabacı'nın KKTC'ye getirilmesinde kolaylaştırıcı rolüne başvurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) Rum tarafı nezdinde etkisiz olduğunun bir kez daha kanıtlandığı belirtildi.

"BMBG’nin, barış operasyonlarının en temel unsurlarından biri olan tarafsızlık ilkesinden uzaklaşarak Rum tarafının menfaatine hizmet eden mevcut durumun sembolü haline dönüştüğü görülmektedir.

İnsani konuları dahi siyasileştirmekten geri kalmayan Rum tarafının bu kararını şiddetle kınıyoruz. İnsanlık dışı bu kararın mutlaka birtakım neticeleri olması kaçınılmazdır."