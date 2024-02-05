KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Akar’ı kabul etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslar için ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Tatar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Tatar, görüşmede yaptığı açıklamada, Rumlar ile anlaşmanın ancak iki devletin işbirliği şeklinde olacağını belirterek, "Milli menfaatlerden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.

Son 3 yıldır egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelli politika yürüttüklerini vurgulayan Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünde egemen eşitlik bağlamında iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma olabilmesinin, Türk askerinin caydırıcı güç olarak KKTC'de bulunmasının ve bu durumun sürdürülmesinin milli menfaatlerin gereği olduğunu belirtti.

Bu temel politikalardan taviz vermeyeceklerine işaret eden Tatar, ziyaretlerinden dolayı Akar ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Kıbrıs meselesi, bizim milli davamız, milli meselemizdir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da Kıbrıs Türklerinin güvenlik ve refahını en üst düzeyde tutmak için çalışacaklarının altını çizerek, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sorunların üstesinden birlikte gelineceğini söyledi.

KKTC'deki yenilik ve gelişmeleri gördükçe sevindiklerini dile getiren Akar, "Kıbrıs meselesi, bizim milli davamız, milli meselemizdir. Burada bizim hiç ayrımız gayrımız yok. Biz el birliğiyle, güç birliğiyle buradaki Kıbrıslı kardeşlerimizle bir ve beraber tek yürek, tek yumruk olarak Türkiye ile beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.