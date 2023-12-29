KKM'de yeni karar!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılması ve Türk Lirası mevduatının artırılması amacı ile yeni bir uygulama devreye alınıyor.

Yeni alınan karara göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Ayrıca döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.