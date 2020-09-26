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Kızılay'dan İP'li Aksoy'a tokat gibi yanıt

Kızılay yaptığı açıklama ile İP'li İlay Aksoy'un iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu iddia edilen Fatih'teki Suriye Nur Derneği'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde Kızılay'ın kolileri görülüyor. 

İYİ Parti Kurucular Üyesi İlay Aksoy, görüntüleri sosyal medya hesabından "Bakın bağışlarınız nereye gidiyor" diyerek paylaştı. 

Aksoy şunları yazdı: 

Fatih’te Suriye Nur Derneği muhaliflerin derneği. Dernek Sur. üniversiteye yerleşmesinde, denklik almak isteyen dr.yardımcı oluyor. Ayrıca Kızılay’dan yardım alıyor! Bakın bağışlarımız nereye gidiyor ve nasıl daha sonra yeniden ambalajlanıp yeni etiketlerle başka yerlere sevk ediliyor!

İP'li Aksoy'un iddialarına Kızılay yaptığı açıklama ile çok sert tepki gösterdi. 

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