Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten ağır yaptırım!

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme raporlarını görüştü.

Son günlerin tartışmalı dizisi “Kızıl Goncalar” da Kurulun gündemindeydi.

Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikâyet üzerine söz konusu dizi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.

Dizide geçen diyaloglarda İslam’a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanılması ve dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı sahneler RTÜK tarafından yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

6112 sayılı Yasa’da geçen "Yayın hizmetleri,….toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden yayıncı FOX’a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

FOX’a “Orta Sayfa”dan da müeyyide uygulandı

RTÜK, Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünü yaptığı “Orta Sayfa” programını inceledi. Şentürk’ün eleştiri sınırlarını aşan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve hükümetini itibarsızlaştırıcı yorumlarını irdeleyen Üst Kurul Üyeleri, programdaki ifadelerin Yasa ihlali olduğuna karar verdi. Yayıncı televizyon FOX hakkında üst sınırdan idari para cezası kararı verildi.

Spor yayınlarıyla ilgili “İlke Kararı”nı çiğneyen Beyaz TV’ye ağır yaptırım

Daha önce yine RTÜK’ten ceza alan Beyaz TV’nin “Derin Futbol” programı, daha geçen hafta alınan “Spor Yayınları İlke Kararı”na rağmen yanlışta ısrar edince Üst Kurul’dan yaptırım gördü.

TFF’nin şikâyet başvurusu yaptığı programı ayrıntılarıyla değerlendiren RTÜK, programdaki hakarete varan çirkin sözler ile kişi ya da kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan açıklamalar üzerine yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TGRT Haber’in futbol programı da ceza aldı

“Stüdyoda Futbol” isimli yayını ele alan Üst Kurul, programda hakem camiasını töhmet altında bırakan, herhangi bilgi ve belgeye dayanmaksızın hakemleri suçlayan ifadeleri Yasa ihlali olarak değerlendirdi.

Yasa’nın 8. Maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri,…. Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” hükmü ihlal eden TGRT Haber’e üst sınırdan idari para cezası verildi.

Kurul’dan kahve reklamı yapan TGRT Haber’e ikinci ceza çıktı

TGRT’nin hafta sonu haber bülteninde spikerin masasında bulunan markalı kahve bardağı ceza getirdi.

RTÜK Kanunu’nda bulunan “yayınlarda gizli ticari iletişime yer verilemez.” hükmünü ihlal eden yayın için TGRT Haber’e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Tele 1’e 3 ayrı rapor

Tele 1’de yayınlanan “5. Boyut” programında oyuncu ve yapımcı Yılmaz Güney'in hayatı hakkında yorumlar yapılırken, sanatçının işlediği bir cinayeti haklı ve masum gösteren ifadeler üzerine RTÜK harekete geçti.

Üst Kurul, Merdan Yanardağ ve Atilla Dorsay’ın açıklamalarının "Yayın hizmetleri,… Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.” hükmünü ihlal ettiği için Tele 1’e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1’in “Forum Hafta Sonu” programında ise sunucu Namık Koçak’ın muhafazakâr vatandaşları “iki yüzlü” ilan etmesi de RTÜK engeline takıldı.

Tele 1’ün üçüncü dosyası da, “Gündem Özel” programına ilişkindi. Kamuoyuna yansıyan fenomenler davası olarak bilinen durum üzerine yapılan yorumlarda Nedim Türkmen’in hiçbir veriye dayanmaksızın Türkiye’yi “uyuşturucu üssü” ve “kara para merkezi” olarak yaftalamasını müzakere eden RTÜK, mesnetsiz suçlamaların yayıncılık ilkesi ihlali olduğuna kanaat getirdi.

Tele 1’in cezaları üst sınırdan uygulandı.

Halk TV, Flash Haber, SZC ve KRT raporları

Halk TV’de “Halk Meydanı” programında İrfan Değirmenci’nin toplumsal bir sorun olan LGBT unsurlarına ilişkin övgü dolu sözleri Üst Kurul’da üst sınırdan yaptırımla karşılık buldu.

RTÜK, Değirmenci’nin ”şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBT+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim.” cümlelerini yasaya aykırı buldu.

Halk TV’nin terör örgütü üyelerini haklı gören ‘Nasıl Olacak’ adlı programı da yaptırıma uğradı.

SZC logolu yayıncıda “Para Politika” isimli programda sunucu Ebru Baki’nin TÜİK çalışanlarını töhmet altında bırakan, doğruluğu araştırılmamış sözleri RTÜK tarafından üst sınırdan müeyyideye tabi tutuldu.

RTÜK, KRT’ye de yaptırım uyguladı. Gerekçe, KRT’de “Zafer Arapkirli ile Medyaterapi” programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakkında sarf edilen hakaret dolu sözler oldu.

RTÜK toplantısında Flash Haber’de yayınlanan “Başkent’te Gündem” programı hakkında hazırlanan iki ayrı rapor görüşüldü.

Turgut Koçak'ın MHP hakkında söylediği ayrıştırıcı, eleştiri sınırını aşan, hakaret ve iftira içeren sözler ile Fatih Ertürk ve Fahrettin Fidan’ın toplumun belli bir kesimini aşağılayan ifadeleri incelenerek yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Sınırları zorlayan Netflix unutulmadı

RTÜK’ün son toplantısında Türkiye’de dijital yayıncılık yapan uluslararası yayın kuruluşları da masadaydı.

Üst Kurul, İspanya yapımı "Pieles” isimli filmde bir genel evde geçen ahlak dışı sahneler nedeniyle, Netflix yayın platformuna idari para ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

RTÜK Kadir Çöpdemir’in ahlaksız sözlerini affetmedi

Yaptığı Yasa ihlalleriyle yaptırım kararlarına konu olan radyocu Kadir Çöpdemir huyundan vazgeçmeyince RTÜK engeline takıldı.

Türkçe’yi adeta katleden Çöpdemir, yayında dile getirdiği galiz küfürle RTÜK’ten üst sınırdan ceza yedi.

Programında açık bir şekilde küfür eden sunucu Kadir Çöpdemir’in yayını için SHOW Radyo hakkında ağır idari para cezası yaptırımı kararı alındı.

RTÜK, Cadde TV ve İlke TV’deki ihlallere de yaptırım uyguladı.